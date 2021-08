Elden Ring ed il dungeon Stormveil Castle nel dettaglio tra percorsi multipli e approcci diversi

In queste ore diverse testate giornalistiche hanno pubblicato alcuni dettagli per quanto riguarda Elden Ring: sappiamo che durante il nostro viaggio nell'Interregno avremo a che fare con una serie di dungeon pieni di nemici, loot e altro.

Si tratta dei Legacy Dungeon, luoghi in cui i giocatori dovranno mostrare le loro abilità di combattimento. Ora, grazie all'anteprima di IGN, possiamo dare uno sguardo ad uno di questi dungeon, Stormveil Castle. Dall'anteprima veniamo a conoscenza che sarà possibile utilizzare due approcci diversi per entrare in questo dungeon: dal cancello principale o tramite un percorso laterale con sessioni platform e stealth.

Il dungeon viene descritto come simile al Palazzo di Boletaria in Demon's Souls, con una serie di barili esplosivi allineati in un'area. Per il resto, ci sono diversi percorsi da esplorare, pieni di oggetti da scoprire. I Legacy Dungeon vengono descritti come zone "complesse e multistrato" e che incoraggiano la libertà di esplorazione. Ovviamente, come tutti i dungeon, alla fine vi aspetterà un boss. In questo caso ci troviamo di fronte ad un nemico con più braccia che ha delle abilità particolari.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link potete dare uno sguardo ad alcune nuove immagini.

Fonte: IGN