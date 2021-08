Elden Ring, focus su viaggio rapido, finali multipli e altro

Siamo passati dal silenzio radio durato mesi per Elden Ring ad una valanga di nuovi dettagli che arrivano in queste ore. Dopo aver parlato di uno dei dungeon presenti nel gioco e delle nuove immagini condivise durante la Gamescom, ora questa news si focalizza sul mondo di gioco e altro.

FromSoftware ha recentemente presentato in anteprima una demo di 15 minuti alla Gamescom 2021. Di tutto ciò che è stato visto, l'aspetto più notevole del gioco che lo differenzia dal suo predecessore è la sua incredibile libertà. Per l'occasione, l'insider Nibel attraverso una serie di tweet ha condiviso i dettagli più importanti. Veniamo a sapere così che i giocatori saranno in grado di viaggiare velocemente da qualsiasi luogo, consentendo loro di attraversare la mappa open world molto più facilmente. Lungo i loro viaggi, ci saranno incontri facoltativi in ​​cui imbattersi, Legacy Dungeon da completare e molteplici percorsi da esplorare.

A causa della flessibilità che il gioco offre ai giocatori, le loro scelte influenzeranno anche sia la storia che il finale, di cui è stato confermato che ce ne saranno molti. In passato, i titoli FromSoftware erano relativamente semplici, con alcuni percorsi ramificati e boss opzionali, ma Elden Ring sta spingendo i giocatori a forgiare i propri percorsi.

More ELDEN RING details



- stealth mechanics similar to Sekiro

- new mechanic 'Guard Counter': strike after a normal block, but that strike can be countered

- enemies have a stance/balance that can be broken

- hub with NPCs confirmed

- Moonlight Greatsword not confirmed (yet?) pic.twitter.com/3Fx0qHWax6 — Nibel (@Nibellion) August 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Inoltre, è stato confermato che arcieri e maghi saranno in grado di combattere a cavallo, ci sarà una nuova meccanica chiamata "Guard Counter", i nemici avranno una posizione da guardia che potrà essere spezzata e ci sarà un hub con al suo interno NPC.

Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.