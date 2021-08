Fallout 76: il project lead lascia Bethesda dopo 16 anni

Sappiamo tutti dei problemi di Fallout 76, ultimo titolo del brand Bethesda che, soprattutto inizialmente, era più simile a un Picasso; non in senso positivo. Di acqua sotto i ponti ne è passato, il titolo è stato ampliamente aggiornato anche con diverse espansioni e tutto sembra funzionare quasi perfettamente.

Questo recupero, forse lo dobbiamo anche a Jeff Gardiner, che sì era a capo del progetto sin dall'inizio ma ha saputo rimettere tutto in carreggiata (in realtà le situazioni di sviluppo e release sono ben più complesse, ma per ora soprassediamo). Nei suoi 16 anni di carriera in Bethesda, Jeff Gardiner è stato una figura preminente in numerosi titoli di successo come The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim fino a Fallout 4, come project lead.

È probabile che troverà presto un'altra destinazione anche se per ora non si è sbottonato in tal senso. Con un simile bagaglio d'esperienza, non farà certo fatica.

