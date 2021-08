F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch si mostra in un video gameplay di 19 minuti

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, il titolo steampunk di TIGames e blibli, è tornato a mostrarsi in un nuovo video gameplay.

Il gioco, atteso su PS5, PS4 e PC, è un metroidvania in cui dovrete esplorare un mondo vasto e interconnesso, acquisendo nuove abilità nel corso dell'avventura, rendendo accessibili le zone precedentemente inagibili andando avanti.

Il lancio di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch si avvicina a grandi passi ed è programmato per il 7 settembre. In vista dell'uscita, quindi, potrebbe risultare interessante il nuovo video gameplay pubblicato da IGN.

Nello specifico, si tratta di 19 minuti di gameplay tratti dalla versione PS5. Nel video, avrete la possibilità di vedere un po' di combattimento, farvi un'idea delle abilità platform di Rayton e dare un'occhiata ad alcune delle abilità del personaggio.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sembra un titolo decisamente interessante e da tenere d'occhio, che ne pensate?

Fonte: IGN.