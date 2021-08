Google nel 2021 pagherà Apple $15 miliardi per rimanere il motore di ricerca predefinito su iPhone

Google pagherà ad Apple 15 miliardi di dollari per rimanere il motore di ricerca predefinito all'interno di iPhone, secondo le stime della società di analisi Bernstein. Da anni si sa che Google paga ad Apple enormi somme di denaro per mantenere questa posizione, ma nel 2021 la cifra è cresciuta enormemente rispetto allo scorso anno.

Le informazioni dell'azienda, riportate dal giornalista Philip Elmer-DeWitt, affermano che la previsione di 15 miliardi di dollari per continuare come motore di ricerca predefinito in Safari, il browser di Apple su iPhone, è un aumento del 50% rispetto ai 10 miliardi che stimano siano stati pagati nel 2020. E il numero continuerà a salire, poiché Bernstein stima che entro il 2022 il pagamento di Google ad Apple sarà compreso tra $ 18 e $ 20 miliardi.

Berstein precisa che ci sono due potenziali rischi del pagamento di Google ad Apple: il primo, è un rischio normativo dovuto a cause antitrust e il secondo è che Google decida di smettere di pagare Apple a causa dell'aumento del costo, o che cerchi di rinegoziare con Apple i termini del contratto per pagare di meno. Con questo scenario, il motore di ricerca che potrebbe quindi diventare predefinito sarebbe Bing.

È importante ricordare che gli importi vengono gestiti nelle stime perché Apple presenta questi guadagni nei suoi risultati generali sotto il concetto di "entrate pubblicitarie", senza specificare cifre esatte.

Fonte: PED30