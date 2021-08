GTA 6: un altro potenziale personaggio sarebbe stato svelato dal doppiatore

La strada per Grand Theft Auto 6 è lunga e tortuosa. GTA Online è più grande che mai e crescerà con il porting di nuova generazione questo novembre. Anche dopo otto anni, i giocatori continuano ad affollarsi a Los Santos. Il che fa sorgere la domanda: Rockstar potrebbe scegliere di mantenere GTA V in vita per sempre? A quanto pare no.

Sembra infatti che GTA 6 sia in via di sviluppo, circondato dalla massima segretezza. Tuttavia un doppiatore potrebbe aver condiviso particolari molto interessanti. I dettagli su GTA 6 sono, naturalmente, difficili da trovare, ma alcuni fan hanno scoperto degli indizi su un personaggio doppiato da Dave Jackson.

Su Facebook l'attore ha scritto: "Allora... ho appena saputo dai produttori che è ufficiale: interpreterò il ruolo del capo della polizia Captain McClaine nella nuova serie di Grand Theft Auto. Non ho avuto il coraggio di dire loro che non avevo davvero tempo per farlo! Davvero, è un privilegio lavorare con un gruppo di persone così professionali e divertenti. Restati sintonizzati".

Rockstar Games ha probabilmente fatto firmare una serie di accordi di non divulgazione. Tuttavia, questo non sembra frenare Jackson: interrogato su un possibile accordo di non divulgazione su Facebook, Jackson ha detto: "finché non fornisco punti sulla trama, va tutto bene". Un altro fan ha chiesto se il suo ruolo potesse essere per GTA Online a cui Jackson ha risposto: "Stanno producendo un trailer, quindi SPERO che sia GTA 6".

Dobbiamo ancora attendere l'ufficialità di GTA 6 da parte di Rockstar, quindi finché non saremo sicuri, tutto verrà archiviato come semplice rumor.

Fonte: PSU