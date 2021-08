Halo Infinite mostrerà il gameplay della campagna più vicino al lancio

Alla Gamescom Opening Night Live, Microsoft ha finalmente annunciato una data di uscita per Halo Infinite e ci ha mostrato un cinematic trailer per la prima stagione multiplayer del gioco.

Molti fan di Halo, tuttavia, sono un po' preoccupati per la mancanza di filmati per la campagna. L'ultima volta che abbiamo visto il gameplay della campagna è stato durante la rivelazione dell'anno scorso, quando non era nella migliore condizione, e anche se da allora è diventato chiaro che il lato multiplayer si sta delineando bene, ci sono ancora grandi punti interrogativi per quanto riguarda la campagna.

Tuttavia, a quanto pare, il boss creativo di 343 Industries, Joseph Staten, ha già affrontato il problema nel video di aggiornamento sullo sviluppo di agosto, pubblicato pochi giorni prima dell'inizio della Gamescom. Come notato da Pure Xbox, parlando della campagna, Staten ha assicurato che verrà sicuramente mostrata prima del lancio del gioco, anche se in questo momento 343 Industries rimane concentrata sul perfezionamento del gioco per la sua uscita.

"Tutti vogliono vedere la campagna, in particolare il gameplay della campagna", ha detto Staten. "Mostreremo assolutamente il gameplay della campagna prima del lancio, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla "shutdown mode". Una volta superato questo ostacolo, mostreremo gameplay e i trailer, che saranno tutti un po' più vicini al lancio".

Dopo la notizia che Halo Infinite verrà lanciato senza Forge o la campagna cooperativa, sembra più cruciale che mai che quello con cui sta uscendo il gioco - la campagna per giocatore singolo e il multiplayer free-to-play - sia di prim'ordine.

Il multiplayer sembra si stia delineando bene finora, quindi i fan sperano di vedere la campagna presto.

Halo Infinite sarà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC l'8 dicembre.

Fonte: Gamingbolt.