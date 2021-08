Kena: Bridge of Spirits su PS5, un leak svela le dimensioni del gioco

Un account Twitter ha svelato la potenziale dimensione e il periodo di pre-load di uno dei giochi tanto attesi al momento: Kena Bridge of Spirits. L'account Twitter PlayStationSize, che documenta le informazioni sui giochi in arrivo sul PlayStation Store, avrebbe confermato che la versione PS5 del gioco in arrivo richiederà un download di poco più di 17 GB.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che si tratta di una dimensione pre patch del day one, pertanto il valore potrebbe differire quando il gioco verrà lanciato. Oltre a questo l'account suggerisce anche che il gioco sarà disponibile per il precaricamento il 19 settembre prima della data di uscita del 21 settembre.

Anche se 17 GB non è una dimensione enorme per gli standard moderni e non dovrebbe volerci troppo tempo per scaricarlo, potrebbe comunque essere utile un po' di tempo in più per installarlo prima del suo lancio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

? Kena: Bridge of Spirits (PS5)



?? Download Size : 17.052 GB (Without Day One Patch)



? Pre-Load : September 19

? Launch : September 21



? #PS5 #KenaBridgeofSpirits

? @emberlab pic.twitter.com/TKFKpDiwvi — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 26, 2021

Tuttavia, sottolineiamo che né Sony né lo sviluppatore Ember Lab hanno confermato il pre-load, quindi per adesso si tratta solo di un leak. Kena: Bridge of Spirits sarà lanciato su PS4, PS5 e PC via Epic Games Store il 21 settembre.

