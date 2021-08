Metroid Dread in un nuovo video tra particolari nemici da sconfiggere e un iconico boss

Nintendo ha pubblicato un nuovo breve video gameplay dedicato a Metroid Dread: in questo filmato possiamo notare come la protagonista dovrà far fronte ad una serie di nemici della razza Chozo.

Sui Chozo, Nintendo afferma: "I Chozo erano una specie molto intelligente e tecnologicamente avanzata che credeva che il loro scopo fosse quello di portare la pace in tutta la galassia. Alla fine, la civiltà raggiunse un punto di rottura, e i Chozo viventi ora si vedono raramente".

Non solo, ma nel video ci troviamo di fronte anche ad un boss, ovvero Kraid. I fan di Metroid riconosceranno ovviamente questo enorme boss coccodrillo che ha fatto il suo ingresso attraverso una serie di capitoli iniziali della serie. Metroid Dread è cronologicamente l'ultimo gioco della serie fino ad oggi, quindi è interessante vedere Kraid apparire di nuovo. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo filmato.

Non solo, ma Nintendo attraverso un nuovo post, ha pubblicato alcuni dettagli sul gioco, tra cui le abilità che potrà usare Samus Aran in combattimento. Sono tutte visionabili cliccando qui.

Fonte: Nintendo