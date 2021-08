Overwatch: Blizzard cambierà il nome a McCree in seguito alla causa legale in corso

Blizzard ha affermato di voler cambiare il nome di McCree, personaggio di Overwatch a seguito della causa per molestie sessuali intentata contro Activision Blizzard dallo stato della California. Il personaggio è stato originariamente chiamato "McCree" in onore di Jesse McCree, un ex membro dello staff Blizzard di lunga data che sembra essere stato tra i fautori della "Cosby Suite".

La società aveva precedentemente pianificato di lanciare un nuovo arco narrativo in Overwatch a settembre, ma poiché McCree svolge un ruolo chiave in esso, il contenuto è stato rinviato a fine anno. Blizzard si è inoltre impegnata a non nominare più i personaggi del gioco con i nomi dei veri dipendenti.

Lo sviluppatore, McCree, ha lavorato anche a Diablo IV, ma Blizzard ha dichiarato che non è più impegnato nello sviluppo: con lui anche il game director Luis Barriga e al designer di World of Warcraft Jonathan LeCraft. Tutti i riferimenti a loro presenti nei giochi verranno inoltre rimossi.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Già prima dell'annuncio fatto da Blizzard, i giocatori di Overwatch hanno iniziato a riferirsi a McCree semplicemente come "Il Cowboy" in quanto hanno deciso di non utilizzare più il nome del personaggio. Ora non ci resta che aspettare e vedere quale nome verrà scelto.

Fonte: Kotaku