PS4, PS5 ed i giochi 'mozzafiato' del passato e del futuro in un nuovo spot

PlayStation ha appena pubblicato un nuovo spot pubblicitario che presenta i migliori giochi di PlayStation 5 e PlayStation 4. I fan possono già giocare a molti titoli 'mozzafiato', mentre altri stanno per arrivare.

Dalla memorabile presentazione all'E3, la parola "mozzafiato" probabilmente ricorderà sempre Cyberpunk 2077, ma Sony ha deciso di presentare i suoi "giochi mozzafiato" e grazie a questo possiamo vedere una serie di titoli molto interessanti. L'ultimo spot per PlayStation 5 e PlayStation 4, ci mostra titoli come Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, FIFA 22, Hogwarts Legacy, Returnal, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Deathloop e Horizon Forbidden West.

Alcuni di questi sono già disponibili per PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre altri arriveranno in futuro. Uno su tutti Horizon Forbidden West che sarà disponibile il prossimo anno e precisamente il 18 febbraio 2022. "Entra in mondi mozzafiato, scopri storie incredibili e incontra personaggi indimenticabili nei giochi ora disponibili e in arrivo su PlayStation" recita la descrizione dello spot pubblicitario, che potete vedere subito qui sotto.

C'è qualche gioco PS4 o PS5 che state aspettando? Fatecelo sapere nei commenti.