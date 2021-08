PS5 e Xbox Series X/S: i chip diventano più costosi e le console potrebbero diventare ancora più introvabili

L'industria globale dei chip ha subito una battuta d'arresto potenzialmente significativa questa settimana quando Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), un importante produttore di chip che annovera tra i suoi clienti aziende del calibro di Apple, Toyota e altri colossi, ha annunciato un aumento dei prezzi per la sua suite di prodotti. Nikkei Asia riferisce che TSMC potrebbe aumentare i prezzi fino al 20%.

Per alcune aziende che fanno affari con TSMC, il picco è già in atto, secondo Nikkei. Per altri, come riporta DigiTimes, non entrerà in vigore fino al prossimo anno.

Questo comporta conseguenze anche per i videogiocatori. Nikkei osserva che un aumento dei costi dal lato della produzione in genere significa un aumento dei costi dal lato del consumatore. Detto questo, non è chiaro quanto aumenteranno i prezzi per i consumatori o quali prodotti specifici vedranno aumenti. I chip, ovviamente, sono presenti in ogni tipo di tecnologia moderna, dalle automobili ai telefoni cellulari ai personal computer. Ma sono anche componenti essenziali in alcune delle tecnologie più ambite in circolazione: le console next-gen.

PlayStation 5 e Xbox Series X/S utilizzano CPU e GPU sviluppate da Advanced Micro Devices (AMD). Come riportato da Tom's Hardware a marzo, AMD è uno dei maggiori clienti di TSMC.

PS5 è disponibile in due modelli: un'edizione standard da $500 e una da $400 che è fondamentalmente la stessa ma senza un'unità disco. Le console Xbox di nuova generazione, nel frattempo, costano $500 (Series X) o $300 (Series S). Né Sony né Microsoft hanno menzionato un aumento dei prezzi per i clienti a seguito dell'aumento di TSMC, ed è estremamente improbabile che entrambe le società ne implementeranno uno. Dopotutto, salvo importanti revisioni del design, come gli aggiornamenti di PS4 Pro e Xbox One X, un produttore di console non ha mai aumentato i prezzi per le sue offerte di base.

E' più probabile che le console potrebbero diventare ancora più difficili da trovare.

Non è un segreto che la carenza di chip sia uno dei principali fattori che impediscono ai giocatori di mettere le mani su PS5 e Xbox di nuova generazione. Dopo l'aumento dei prezzi, TSMC trasferirà il costo più elevato ad AMD, che probabilmente lo trasferirà a Sony e Microsoft. Aumentare il prezzo di console già costose sarebbe un disastro garantito. La prossima soluzione logica per risparmiare sui costi, è ridurre il numero di "cose improvvisamente più costose" in produzione. In questo caso, per Sony e Microsoft, ciò significa acquistare meno GPU e CPU da AMD.

Forse questa è tutta una speculazione infondata, ma il rischio che PS5 e Xbox Series X/S diventino ancora più introvabili sembra reale.

Fonte: Kotaku.