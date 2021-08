Saints Row non convince i fan della serie? Il team di sviluppo risponde alle critiche

Durante la Gamescom Opening Night Live è stato presentato un primo trailer di Saints Row: la serie infatti sta per tornare con un reboot, ma solo il video mostrato per l'occasione sta già scontentando i fan di lunga data. Sul canale ufficiale di Volition, il trailer ha più del doppio di "non mi piace" rispetto ai "mi piace".

La critica dei fan è in sostanza diretta al cast e alla trama del nuovo gioco, che sostituisce gli originali con un gruppo più inclusivo. Oltre alla nuova protagonista che è una donna di colore dai capelli corti, la banda è composta da giovani personaggi. Nonostante ciò, Volition ha chiarito che non cambierà la sua visione del gioco in base alla reazione iniziale dei fan al trailer.

L'account Twitter ufficiale di Saints Row ha risposto: "Non faremo marcia indietro su questo gioco. Capiamo, è nuovo ed è uno shock per i fan, ma si tratta di un reboot come mai visto prima d'ora".

We are not backing down on this game. We get it, it?s new and it?s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that. — Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021

Vi ricordiamo che Saints Row uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gameranx