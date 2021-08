Skate 4 sarà il primo capitolo della serie ad arrivare anche su PC

In un post apparentemente casuale sull'account Twitter ufficiale di Skate, EA ha confermato che Skate 4 arriverà su PC quando verrà lanciato insieme alle sue controparti per console. Una prima assoluta per la serie, questa versione per PC offrirà a un pubblico più ampio la possibilità di sperimentare il modello di skate semi-realistico che ha influenzato una generazione di giocatori.

Il breve video è stato girato facendo leva sui nostalgici anni '90, quando ancora non c'erano schermi da PC ultrapiatti e andavano di moda jeans strappati, camicia a quadrettoni e All Stars. Uno skater sconosciuto fa una delle sue acrobazie proprio vicino ad un monitor CRT vecchia scuola dove poi lampeggia brevemente il logo Skate. Il testo del Tweet dice anche "PC_confirmation.exe". Più chiaro di così!

Lo scorso anno EA ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo sulle console moderne. Per adesso sfortunatamente non ci sono ancora nuovi dettagli sul gioco o video gameplay, pertanto i fan del genere dovranno aspettare ancora.

Ricordiamo che Skate 4 è attualmente in via di sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer