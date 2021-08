Sleeping Dogs, l'adattamento cinematografico vedrà la luce nel 2022?

Sleeping Dogs ha ottenuto molti elogi nel 2012, soprattutto per il fatto di essere fortemente influenzato nei film d'azione cinesi. Ovviamente non poteva che attirare l'attenzione della star di arti marziali Donnie Yen che sta cercando da tempo di poter lavorare ad un adattamento del gioco su grande schermo. Ora, in una nuova intervista, Yen si dice fortemente fiducioso sul fatto che il progetto potrebbe decollare.

"Sono ancora fiducioso. Voglio dire, ogni giorno mi dico che succederà", ha detto Yen in un'intervista a Collider. "Sto coproducendo e collaborando con i produttori Neil Moritz e Toby Ascher, con la loro compagnia, e attualmente sto parlando con un paio di grandi piattaforme. E mi dicono ogni giorno che succederà, quindi vedremo. Come ho detto, io credo nel destino. Quindi, se accadrà, si spera, accadrà nella prima metà del prossimo anno".

Nel gioco originale i giocatori prendono il controllo di un poliziotto sotto copertura, Wei Shen, il quale ha il compito di infiltrarsi nelle bande della Triade che operano a Hong Kong e raccogliere prove sulle loro varie attività illegali. La sua storia senza dubbio si presta ad una trasposizione cinematografica.

Yen attualmente possiede i diritti cinematografici del gioco e, quando alla fine la sua produzione inizierà, il piano è di creare "più una versione moderna e aggiornata" di Sleeping Dogs invece di un adattamento. Nel luglio del 2020, Yen ha anticipato che la produzione sarebbe iniziata presto. Il prossimo anno sapremo qualcosa di più su questo potenziale film? Solo il tempo ce lo dirà.

