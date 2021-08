Star Wars The Mandalorian diventerà un videogioco? Un video ci mostra un progetto realizzato dai fan

Un nuovo video è emerso da poco in rete e mostra un presunto nuovo gioco di Star Wars The Mandalorian.

E mentre questo video sembra essere un falso, sembra piuttosto interessante.

Il filmato mostra un ambiente ispirato a Star Wars con il protagonista che combatte contro uno stormtrooper, interagisce anche con un certo numero di oggetti e possiede alcune abilità speciali.

Ora, ci sono alcuni indizi che suggeriscono si tratti di un falso, a partire dal menu. Questo menu sembra qualcosa che potreste vedere in un gioco per PS2 e non in un titolo che si rivolge a schermi 4K. Non solo, ma la sua descrizione della schermata di caricamento è esattamente la stessa che potete trovare su Wookieepedia.

Quindi, ancora una volta, questo progetto è creato dai fan e non rappresenta alcun gioco ufficiale di Star Wars The Mandalorian che potrebbe, o meno, essere in fase di sviluppo. Tuttavia, i fan di Star Wars potrebbero trovare interessante il filmato.

Fonte: DSOGaming.