Starfield svela nuovi dettagli su diverse ambientazioni in nuovi video

Starfield è stato mostrato all'E3 di quest'anno, ma con il suo lancio lontano ancora più di un anno, Bethesda e Microsoft hanno tutto il tempo per spingere il marketing del gioco e iniziare a rivelare maggiori dettagli.

Stanno già iniziando a trapelare alcune interessanti novità, grazie a tre nuovi video "Location Insights" che descrivono in dettaglio tre delle città dell'universo di Starfield.

C'è lo spazioporto New Atlantis, la capitale delle Colonie Unite (o UC), la fazione politica e militare più potente del gioco. È descritta come un crogiolo di cittadini di tutte le razze e credi, un po' come la capitale del potere della galassia, a quanto pare. Poi c'è Neon, che è essenzialmente una piattaforma sul mare. Akila, la capitale del Freestar Collective, una confederazione perduta di tre distinti sistemi stellari. La città murata è circondata da terre dove si trovano in abbondanza animali predatori alieni, quindi le persone tendono a rimanere dietro le mura. Ciascuno di questi video mostra anche alcuni nuovi artwork raffiguranti le città, insieme a informazioni sulla lore.

Starfield verrà lanciato su Xbox Series X/S e PC l'11 novembre 2022. I giocatori possono aspettarsi un'esperienza enorme con una maggiore enfasi sul gioco di ruolo rispetto ad alcune recenti uscite di Bethesda.

Fonte: Gamingbolt.