Tale of Immortal sta per arrivare nella versione in lingua inglese

Il fenomeno cinese Tale of Immortal sta per ricevere la traduzione in inglese, come anticipato all'inizio di quest'anno.

Il gioco, un sandbox open-world basato sulla mitologia cinese, è stato un successo sin dal lancio in accesso anticipato ma è stato reso disponibile solo in lingua cinese.

Per non limitare la popolarità di Tale of Immortal gli sviluppatori hanno annunciato la data di uscita della versione in inglese.

La notizia è stata riportata dall'analista Daniel Ahmad che su Twitter scrive: "Tale of Immortal uscirà ufficialmente in inglese alla fine di questo mese".

"Aveva solo il cinese semplificato come opzione linguistica quando è stato lanciato per la prima volta nel gennaio 2021 e fino ad oggi ha venduto oltre 2 milioni di copie".

Tale of Immortal is getting an official English release at the end of this month.



Tale of Immortal arriverà nella versione inglese il 30 agosto.

Che ne pensate di Tale of Immortal?

Fonte: Twitter.