Tokyo Game Show 2021: SEGA e Atlus preparano il suo programma

La Gamescom non è nemmeno finita e SEGA e Atlus stanno già iniziando a portarsi avanti annunciando la loro presenza al Tokyo Game Show 2021. Come l'anno scorso, ci vengono promessi annunci, novità e molto altro.

Il Tokyo Game Show 2021 si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre e gli spettacoli di SEGA e Atlus copriranno tre giorni, dal 1° al 3 ottobre. Anche se non c'è ancora un programma ben preciso è possibile che sapremo di più sul franchise di Persona, dato che questo periodo segna l'anniversario della serie. Tra l'altro anche Shin Megami Tensei 5 verrà lanciato per Switch a novembre ed è quindi probabile che vedremo qualcosa di più riguardo questo gioco. Atlus potrebbe anche cogliere l'occasione per annunciare i prossimi titoli mobile.

Tornando a Persona, Atlus ha in programma una serie di grandi annunci per celebrare i 30 anni, a partire da settembre. Aspettiamoci quindi un evento ricco di novità che arriveranno prossimamente.

Il Tokyo Game Show 2021 anche quest'anno si terrà online a causa della pandemia di Coronavirus che ancora sta colpendo non solo il Giappone ma anche il resto del mondo. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni del caso.

