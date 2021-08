Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters torna a mostrarsi in un nuovo trailer e alcune immagini

Frontier ha pubblicato un nuovo filmato di Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters e diversi screenshot che mostrano il gameplay del gioco.

Warhammer 40,000: Chaos Gate è un nuovo gioco di Chaos Gate, in arrivo quasi 25 anni dopo l'ultimo.

Lo sviluppatore Frontier lancerà Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters su PC nel 2022. Si tratta di un gioco di ruolo tattico a turni che vede il giocatore guidare i Grey Knights, tra gli Space Marines più segreti dell'universo di Warhammer 40,000.

Frontier sta pubblicando Chaos Gate - Daemonhunters sotto la sua etichetta di giochi Frontier Foundry. Il gioco stesso è sviluppato dallo studio canadese Complex Games, che in precedenza si è concentrato su giochi per dispositivi mobile come The Horus Heresy: Drop Assault.

"Guida l'arma più grande in possesso del genere umano, i Cavalieri Grigi, in questo frenetico GDR strategico a turni. Elimina e distruggi un male di dimensioni galattiche in una campagna dal sapore cinematografico: sfrutta abilità e strategie del tuo personalissimo commando di Cacciatori di Demoni", si legge nella descrizione ufficiale.

Fonte: Eurogamer.net.