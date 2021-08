Watch Dogs Legion: arrivano gli Zombie! Disponibile la nuova espansione Legion of the Dead

La Londra di Watch Dogs: Legion sta per essere invasa dagli zombie, nella nuova espansione disponibile gratuitamente Legion of the Dead. Dopo l'update dedicato ad Assassin's Creed dunque, il terzo capitolo della serie introduce un'interessante novità che cambia drasticamente il gameplay.

La nuova modalità si potrà affrontare sia in single sia in co-op a quattro giocatori, con focus verso la gestione delle risorse in possesso e la pianificazione per dove trovarne di nuove. Una volta arrivati a una certa soglia di queste, sarà possibile eseguire l'estrazione da una città ormai ridotta in cenere.

Fondamentali saranno i CreditiZ, utili per le partite successive, e accumulabili in ogni partita completata. Senza questi crediti non si potrà andare lontano, in quanto saranno indispensabili per acquistare nuovo equipaggiamento.

Fonte: Gamespot