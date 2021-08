AMD perde terreno, l'83% del mercato GPU appartiene a Nvidia

AMD e Nvidia sono da sempre i due brand principali per chi è interessato all'acquisto di una nuova GPU, ma non sono propriamente concorrenti "alla pari".

Negli anni, il mercato ha visto continuamente la supremazia di Nvidia e delle sue schede grafiche, le quali sono decisamente più costose delle rivali AMD, ma comunque molto apprezzate dai fan PC.

Ad oggi, qual è la situazione di mercato? AMD ha assottigliato il divario con Nvidia, oppure quest'ultima ha ormai preso il largo?.

Secondo gli ultimi report di vendite GPU, sembra che la quota di mercato di AMD sia calata al 17% nel secondo trimestre del 2021, rispetto al 19% del precedente quarto annuale e al 20% che poteva vantare l'anno scorso.

Piccole percentuali che, di conseguenza, gonfiano i risultati di Nvidia, la quale può ora vantare una quota di mercato dell'83%. In poche parole, ad oggi otto schede grafiche vendute su dieci appartengono a questa azienda.

Numeri che si riflettono anche fra i videogiocatori: come apparso dall'ultimo sondaggio di Steam, il 15.31% degli utenti usa una GPU AMD, mentre il 75.41% ne possiede una Nvidia.

Naturalmente, considerando che viviamo in tempi di COVID, questi risultati potrebbero essere profondamente alterati dalla disponibilità di scorte e dalla necessità dei singoli acquirenti.

In futuro, anche Intel entrerà nel mondo delle GPU discrete con la sua linea Arc. Quale sarà la percentuale di mercato che andrà a cannibalizzare? Quella di AMD, di Nvidia, oppure il duopolio è talmente forte che il terzo incomodo non potrà far nulla?

Fonte: PCGamer