Naughty Dog continua ad assumere personale per il suo primo titolo multiplayer stand-alone

Attraverso un annuncio su Twitter, Naughty Dog ha riaffermato l'intenzione di assumere nuovo personale per lo sviluppo del loro prossimo titolo: un multiplayer stand-alone.

Non sappiamo molto di questo misterioso progetto, se non che si tratterà di un'esperienza cinematica, uno stile decisamente familiare per i fan dello studio.

Sebbene si tratti a tutti gli effetti del primo multiplayer stand-alone di Naughty Dog, il team non è propriamente a digiuno di esperienza: possiamo infatti citare la modalità Factions di The Last of Us, oppure la modalità multiplayer competitiva a 10 giocatori di Uncharted 4.

In ogni caso, il progetto sembra incredibilmente ambizioso, come dimostrano tutte le posizioni lavorative aperte:

Mentre i cagnacci lavorano a questo importante titolo, i fan di The Last of Us Parte 2 continuano ad attendere notizie sulla fantomatica modalità Factions per il sequel delle avventure di Ellie.

Questo, nonostante Naughty Dog stessa aveva annunciato, anni fa, che il titolo non avrebbe ricevuto una modalità multiplayer, restando un'esperienza puramente single-player.

Tuttavia, lo sappiamo, la speranza è sempre l'ultima a morire (senza contare che proprio poche settimane fa, alcuni dataminer avevano scovato degli asset multiplayer inutilizzati nel codice sorgente).

