Nintendo colpisce ancora: l'evento Riptide non ospiterà più il torneo SSB Brawl moddato con Project+

La community di Super Smash Bros. è stata scossa da una brutta notizia: poco fa, i gestori dell'evento Riptide, un evento fan-made ricco di tornei, previsto dal 10 al 12 settembre, hanno annunciato la cancellazione del loro "piatto forte": il torneo dedicato a Super Smash Bros. Brawl, modificato con la popolare mod Project+.

Il perché di questa decisione? Una chiacchierata con i legali di Nintendo of America. Ebbene sì, pare proprio che anche questo evento sia stata vittima dei famigerati Cease & Desist della grande N.

I responsabili dell'evento non hanno divulgato molte informazioni sulla discussione avvenuta con Nintendo, ma il colpevole è palese: l'azienda non vuole che si tengano tornei delle proprie IP con software modificato.

Project+ è una famosa mod di Brawl, la quale introduce un nuovo bilanciamento dei personaggi, modifiche agli stage e perfino Knuckles come personaggio giocabile inedito.

Un lavoro certosino che va a modificare profondamente quello che fu un importante titolo del 2008, ma che Nintendo vuole continuare a preservare immacolato.

Purtroppo, non è la prima volta che succede: giusto lo scorso anno, Nintendo chiese (e ottenne) la cancellazione di un torneo online di Super Smash Bros. Melee poiché, essendo il titolo privo di multiplayer online, esso si sarebbe dovuto affidare alla famosa Slippi mod.

La cosa assurda è che, per funzionare, Project+ necessita di un disco regolare di Brawl, quindi non esisterebbe alcuna infrazione sulle regole anti-pirateria. Il "no" di Nintendo, tuttavia, è sempre assoluto.

Per fortuna, Nintendo è stata "generosa" ed ha negato solo lo svolgimento del torneo SSB Brawl Project+: tutte le altre gare in scaletta, come i tornei di Splatoon 2, SSB Ultimate, Melee e Rivals of Aether, sono ancora attive e previste durante Riptide.

Resta ovviamente la delusione di fan e partecipanti: l'evento era stato annunciato a giugno e i giocatori avevano (giustamente) prenotato viaggi e hotel con mesi d'anticipo, per poi vedersi tutto annullato a meno di due settimane dalla competizione.

Some game companies embrace their modding communities and end up turning those mods into games that generate years of revenue for themselves.



Nintendo instead tries to stomp out anything that smells like a mod, spurning their biggest fans.



I'm sad for the P+/PM community. https://t.co/iXfSVP8NRA — Jas | FIZZI#36 (@Fizzi36) August 27, 2021

Super cool of @NintendoAmerica to cancel an event that's been planned for months just 2 weeks before it happens! Its so considerate to all of the people that bought plane tickets and hotels months ago, which are now usless.



Keep up the great work Nintendo! https://t.co/26vliBnCe3 — Jo (@JoSniffy) August 27, 2021

Reminder that Brawl doesn?t even have active online servers anymore. It came out in 2008.



This is unforgivable at this point. There?s no legitimate reason for @Nintendo to do this that doesn?t include a complete disconnect with the current culture of their consumers.



Insanity. https://t.co/2TysTTspio — hungrybox (@LiquidHbox) August 27, 2021

In mezzo alla rabbia degli utenti, ora arriva anche il timore: a ottobre avrà luogo l'evento Low Tide City e anch'esso ospiterà un torneo Project+. Nintendo negherà anche questo?

Fonte: DoteSport