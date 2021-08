Project Zero: Maiden Of Black Water torna a mostrarsi in 50 minuti di terrificante gameplay

La serie Project Zero/Fatal Frame si prepara a tornare sotto i riflettori dopo anni di inattività, riproponendo su console current-gen, una versione rimasterizzata dell'ultimo capitolo della serie, Maiden of Black Water.

Il gioco in questione era un'esclusiva Wii U del 2014, quindi è altamente probabile che molti di voi non l'abbiano mai giocato. Ora, non solo potete finalmente colmare quella lacuna, ma se il gioco avrà successo, forse Koei Tecmo ci grazierà con altri remaster o con un capitolo nuovo di zecca.

In ogni caso, meglio verificare che si tratti di un titolo interessante prima di fare acquisti e pre-order, no?

Durante l'ultimo episodio di Famitsu LIVE, gli sviluppatori hanno condiviso un lungo gameplay di Project Zero: Maiden of Black Water, preso direttamente dalle fasi iniziali di gioco.

Il lunghissimo video, della durata di 50 minuti, è interamente in giapponese, quindi scordatevi di capire quello che succede e quello che dicono. In compenso, non serve un dizionario per analizzare il gameplay e scoprire i terrificanti paesaggi in cui la nostra protagonista deve avventurarsi.

Cosa ne pensate? Il video vi ha convinto?

Project Zero/Fatal Frame: Maiden of Black Water uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a partire dal prossimo 28 ottobre, esclusivamente in formato digitale. Sarà inoltre disponibile un update gratuito per le console next-gen PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamingbolt