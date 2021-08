PUBG, l'ex pro player TaylorJay muore suicida dopo esser fuggito dalla polizia per tentato omicidio

Tragici eventi, quelli che hanno interessato la community di PlayerUnknown's Battlegrounds: Taylor Jeffrey Johnson, un giocatore professionista di PUBG, noto come TaylorJay, è morto suicida con un colpo di arma da fuoco, dopo una lunga caccia della polizia.

Il 24enne era molto attivo nel panorama eSport dietro il popolare battle royale: in due anni, dal 2018 al 2020, ha giocato per diversi team, come Exodus e YAHO, guadagnando migliaia di dollari.

Purtroppo, stando a quanto raccontato dagli amici, pare che negli ultimi tempi Taylor soffrisse di disturbi mentali, tali da averlo portato ad esternare diverse teorie complottistiche, talmente assurde da spingerlo a chiudere i propri canali social per via delle reazioni del pubblico.

Non sappiamo se sono stati questi problemi la causa scatenante, ma pochi giorni fa Taylor ha avuto una furiosa lite con una ragazza, molto probabilmente una ex-fidanzata: un alterco che, disgraziatamente, si è concluso quando Taylor ha sparato diversi colpi di pistola alla donna.

La ragazza, miracolosamente, è stata trasportata al più vicino ospedale della North Carolina, dove i medici sono riusciti a salvarla ed ora versa in condizioni stabili. Sul momento, invece, Taylor credeva di averla uccisa e decise così di abbandonare il paese, partendo per la Pennsylvania.

La polizia era già sulle sue tracce e anche le autorità della Pennsylvania erano state informate: dopo un lungo inseguimento in auto, la polizia riuscì a fermare l'auto di Taylor con del filo spinato, ma l'ex-giocatore decise di proseguire la fuga a piedi.

Ci sono volute ben cinque ore di caccia all'uomo per rintracciare Taylor, compreso l'intervento degli elicotteri, ma a quel punto, messo alle strette, il ragazzo decise di farla finita e suicidarsi con la sua stessa pistola: nonostante l'intervento di polizia e medici, TaylorJay è morto sul colpo.

Nonostante il reato di tentato omicidio di cui era chiaramente colpevole, sono molti, fra amici e colleghi, a porgere gli ultimi saluti a TaylorJay (e altrettanti a chiedere invece di focalizzarsi sulla vittima, viva per miracolo):

When I first met Taylor he had the most positive energy of anyone I had ever met, he always encouraged me to better myself and tried to make me smile, When he asked me for a tryout I gave him the chance and his positive energy blew me away. pic.twitter.com/x92fWc4rOP — vegas (@VegasPUBG) August 27, 2021

Purtroppo, in casi come questi, non possiamo far altro che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia di TaylorJay e a sperare nella miglior guarigione possibile alla donna rimasta ferita.

