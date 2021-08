Steam Deck avrà un successore? Valve sta già pensando al prossimo hardware

Steam Deck non sarà un progetto "una botta e via", ma qualcosa destinato a durare nel mondo videoludico: questo è l'obiettivo di Valve, una promessa a lungo termine nata dall'elevata fiducia nell'hardware.

Durante un'intervista a RockPaperShotgun, Greg Coomer, designer di Valve responsabile di Deck, ha affermato che il dispositivo avrà davanti a sé una lunga vita, anche prendendo in considerazione le sue future versioni.

Questo perché, fra gli ingegneri di Valve, si sta già parlando di Steam Deck 2.

"Valve è relativamente nuova come azienda di hardware, il nostro DNA è principalmente nel software, nel quale l'aggiornamento delle cose richiede tempo come scrivere del codice e distribuirlo su Internet. Abbiamo assunto un sacco di esperti nel campo dell'hardware che ci hanno lentamente insegnato: 'Non puoi operare allo stesso modo con l'hardware e aggiornare l ecose ogni volta che vuoi.' In Valve molti di noi vogliono trattare anche questo dispositivo come una piattaforma che può essere semplicemente aggiornata a piacimento, tipo, perché non aggiornarlo ogni tre mesi? Ovviamente, se provassimo ad operare in quel modo, non sarebbe ideale per gli sviluppatori o i clienti. Stiamo già guardando al futuro perché crediamo che questa sia una linea di prodotti che avrà una lunga vita, stiamo pensando a cosa costruiremo dopo e stiamo iniziando a fare piani in quelle direzioni. Al momento, non c'è un design per Steam Deck 2, ma stiamo pensando in questa direzione e stiamo già discutendo su dove tracciare la linea per la nostra prossima iterazione del dispositivo.".

La tecnologia informatica è in continua espansione e crescita: quello che può essere all'avanguardia oggi, potrebbe diventare obsoleta nel giro di qualche mese.

Nonostante Steam Deck sia, al momento, parecchio promettente, potrà combattere i segni dell'età digitale a lungo termine? Oppure l'uscita di un modello successivo, ben più performante, è qualcosa di inevitabile?

Da questo punto di vista e considerando i piani a lungo termine di Valve, era scontato che avessero già la mente focalizzata sul futuro.

In ogni caso, è inutile preoccuparsi: attenderemo l'uscita di Steam Deck, prevista da dicembre 2021 in avanti, per scoprire il destino dell'hardware Valve.

Fonte: RockPaperShotgun