The Medium si prepara ad approdare su PS5 con un trailer direttamente dalla Gamescom

Lo studio polacco Bloober Team ci ricorda che, fra pochissimi giorni, i giocatori PlayStation 5 avranno fra le mani The Medium, l'horror psicologico precedentemente esclusiva Xbox.

Per celebrare l'imminente uscita e approfittando della Gamescom, il team di sviluppo ha condiviso un nuovo trailer gameplay, nel quale possiamo ammirare The Medium in azione.

I giocatori Xbox e PC sanno benissimo a cosa vanno incontro, a tutti gli altri ricordiamo che The Medium è un titolo che si ispira parecchio a Silent Hill, per via della sua atmosfera e del suo feeling. Non a caso, il compositore ufficiale del gioco è Akira Yamahoka, il quale ha lavorato proprio alla saga Konami.

The Medium è pre-ordinabile sul PlayStation Store al prezzo di €49,99, scontato del 10% per gli utenti plus. Come bonus pre-ordine, riceverete la Original Soundtrack e l'artbook in formato digitale.

Su PlayStation 5 il gioco vanterà le stesse feature dell'edizione Xbox Series X, ma farà buon uso anche del DualSense, incluso il feedback aptico e i grilletti adattivi.

In attesa di scoprire come sarà accolta la creatura Bloober in territorio Sony, vi ricordiamo che The Medium uscirà su PS5 il prossimo 3 settembre.

Fonte: Twinfinite