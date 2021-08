World of Warcraft, in arrivo un aggiornamento che soddisferà le richieste più importanti della community

I giocatori di World of Warcraft stanno per ricevere un'ottima notizia: poco fa, gli sviluppatori di Blizzard hanno diffuso pubblicamente un messaggio, nel quale illustrano i futuri cambiamenti che verranno introdotti nel popolare MMORPG.

Si tratta di uno sguardo nel futuro che renderà felici molte persone, in quanto Blizzard ha intenzione di effettuare alcuni cambiamenti di gameplay e Quality of Life, sulla base del feedback ricevuto dalla community negli ultimi anni.

I cambiamenti in questione, illustrati nel messaggio di Twitter visibile qui di seguito, verranno introdotti con l'update 9.1.5, previsto per la prossima settimana.

Fra questi, abbiamo delle feature a lungo richieste, come la semplificazione del cambio di covenant, nuove opzioni di personalizzazione per alcune razze e, soprattutto, la rimozione dei requisiti covenant campagna per i personaggi alternativi: in altre parole, questo significa che i giocatori ora devono completare la campagna solo una volta, eliminando qualsiasi ripetizione.

Non mancano inoltre nuove linee guida di comportamento per limitare gli atti tossici e nuove opzioni di segnalazione.

Il changelog completo sarà pubblicato la prossima settimana, in concomitanza con l'uscita dell'update 9.1.5 nel Public Test Realm.

Here?s a look at the next few months ahead.

Naturalmente, per quanto questi cambiamenti siano ben accetti e desiderati dalla community, molti non hanno potuto fare a meno di catalogare questa patch come una "mossa PR", volta a riguadagnare la fiducia dei giocatori nel bel mezzo della causa legale, legata ad episodi di molestie sessuali, che ha coinvolto l'intera Activision-Blizzard.

Considerando che World of Warcraft stava soffrendo di un preoccupante calo di giocatori da prima che venissero alla luce tali problemi, merito della tiepida accoglienza dell'espansione Shadowlands, ogni miglioramento è ben accetto.

Sarà sufficiente per riconquistare la community?

Fonte: CGMAGOnline