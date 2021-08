Abandoned, Hasan Kahraman chiede ai fan di pazientare: "In arrivo un reveal appropriato"

La presentazione di Abandoned attraverso l'app Realtime Experience per PlayStation 5 non ha dato i risultati sperati, anzi: quel piccolo teaser di 4 secondi (visto giorni addietro su Twitter, fra l'altro) non ha fatto altro che alimentare la rabbia e l'esasperazione dei giocatori.

Ormai, c'è sempre meno gente che vede dietro ad Abandoned il prossimo progetto di Hideo Kojima, sia esso Silent Hill o Metal Gear, e più uno studio indie, incapace di gestire le proprie ambizioni e con profonde carenze a livello di marketing e pubbliche relazioni.

Un progetto che non sta sicuramente godendo di buona pubblicità, ma Blue Box Game Studios non vuole tirarsi indietro: dopo svariati giorni di silenzio, il capo del team, Hasan Kahraman, ha annunciato su Twitter che presto vedremo un nuovo reveal di Abandoned, uno decente questa volta.

"Stiamo lavorando ad un reveal appropriato per Abandoned, destinato all'applicazione Realtime Experience. Chiedo a tutti voi di portare pazienza.".

We are working on a proper reveal for Abandoned via the Realtime Experience app. I ask everyone to wait patiently for this. Whishing everyone a nice Sunday!? — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) August 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le parole di Hasan dovrebbero calmare i bollenti spiriti dei fan adirati, tuttavia queste ultime settimane ci hanno insegnato che Blue Box non ha particolare fortuna con date e promesse.

Tutti coloro che ancora conservano un briciolo di fiducia in Abandoned, non possono far altro che attendere le prossime informazioni. Tutti gli altri, invece, possono guardare le vicende da lontano e scommettere sul risultato.

Fonte: Twitter