Death Stranding 2 è realtà? Norman Reedus potrebbe aver confermato il sequel in un'intervista

Norman Reedus, celebra attore noto per la sua interpretazione di Daryl Dixon nella serie The Walking Dead, potrebbe aver confermato l'esistenza di un sequel di Death Stranding, l'ultima opera di Hideo Kojima in cui Reedus ricopre il ruolo di protagonista.

Tale conferma arriva da un'intervista a AdoroCinema, sito legato a IGN Brasile:

"Penso che stiamo facendo un secondo Death Stranding. In questo momento il gioco è in trattativa. Quindi...evviva!".

Reedus non si è sbilanciato in molti dettagli, anche perché ha probabilmente detto più di quanto gli fosse concesso, ma le sue parole difficilmente possono essere interpretabili in altro modo. Che Death Stranding 2 sia fra i prossimi titoli di Kojima?

Ovviamente, finché non avremo una conferma da Kojima Productions, dovremmo trattare questa notizia come un rumor qualsiasi. Tuttavia, dato che si tratta della parola di Reedus, persona che ha lavorato a stretto contatto con l'eclettico sviluppatore per anni, è difficile che si tratti di un fake.

Attenderemo con ansia nuove informazioni: nel frattempo, vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile su PS4, PS5 e PC.

Inoltre, il prossimo 8 novembre potremo scaricare la versione Director's Cut, con grandi novità di gameplay, contenuti extra e perfino una nuova storia da affrontare.

Fonte: IGN