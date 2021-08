Destiny 2, Bungie rimuove due armature dal gioco: donavano vantaggi incredibili ai giocatori

Poche ore fa, Bungie ha annunciato la momentanea disabilitazione di due armature in Destiny 2 le quali, a causa di un bug, donavano ai giocatori delle abilità eccessivamente potenti e rischiavano di squilibrare le partite.

Stiamo parlando dell'armatura esotica per le gambe Radiant Dance Machines e i bracciali esotici Wormgod Caress, equipaggiamento rispettivamente per i Cacciatori e i Titani.

La prima armatura permetteva ai Cacciatori di schivare un numero di volte ben superiore a quanto previsto, mentre la seconda consentiva ai Titani di infliggere un danno colossale con il lancio del martello.

Considerando che questi potenziamenti involontari potevano essere sfruttati in tutte le attività PvP e nella modalità Gambit, a svantaggio degli altri giocatori, è chiaro che gli sviluppatori non potevano lasciar correre.

Bungie ha affermato che il blocco alle armature citate è solo temporanea, quindi non ci resta che attendere la risoluzione del bug e sperare in un reintegro in tempi brevi.

Due to an issue that allows Hunters to dodge an unintended amount of times in a row, we have temporarily disabled the Radiant Dance Machines Exotic Hunter leg armor in Gambit and all PvP activities. — Bungie Help (@BungieHelp) August 28, 2021

Due to an issue where Titans could unintentionally do large amounts of damage with their throwing hammers, we have temporarily disabled the Wormgod Caress Exotic Titan gauntlets. — Bungie Help (@BungieHelp) August 28, 2021

Avevate notato che "qualcosa non quadrava" con quelle armature addosso? Siete contenti che Bungie si sia accorta del problema, oppure speravate di divertirvi di più con questo equipaggiamento OP?

Fonte: Eurogamer