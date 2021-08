Horizon Zero Dawn, l'ultima patch ha alterato il logo ufficiale per collegarlo a Forbidden West

Horizon Zero Dawn, il capolavoro Guerrilla Games per PlayStation e PC, ha ricevuto da poco un aggiornamento, il quale abilita i 60 FPS e migliora la grafica su PlayStation 5.

Tuttavia, non si tratta dell'unico cambiamento apportato dalla patch in questione: un fan dall'occhio attento ha infatti notato che il logo ufficiale di Zero Dawn, come appare nella home di PlayStation 5, è diverso da quello originale. Il cambiamento è quasi impercettibile, ma esiste.

Il nuovo logo ora presenta una linea sotto la scritta Horizon, la quale la separa dal sottotitolo Zero Dawn. In mezzo a quella linea, abbiamo una piccola I o, per essere più corretti, il numero romano "1". Entrambi questi dettagli non erano presenti nel logo originale.

A cosa è dovuto questo cambiamento? Guerrilla Games non l'ha ancora spiegato ufficialmente, ma non ci vuole molto per indovinarlo: il nuovo logo di Zero Dawn lo rende molto più simile a quello del sequel, Horizon: Forbidden West.

Forbidden West, infatti, possiede la stessa struttura del nuovo logo di Zero Dawn, solo con un "2" romano, per evidenziare la sua natura di sequel.

Qui di seguito, potete ammirare il logo originale di Zero Dawn, quello nuovo (come appare nello screenshot dell'utente che ha riportato il cambiamento) e il logo di Forbidden West:

Molto probabilmente, gli sviluppatori hanno voluto uniformare i loghi per questioni di branding e marketing.

Cosa ne pensate? Vi piace questa nuova revisione, oppure preferivate il logo originale? Il fatto che la serie Horizon ora possieda i numeri romani nei propri loghi, lascia intendere che vedremo molti altri titoli in futuro?

Fonte: PushSquare