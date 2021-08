PlayStation, nuovi rumor sul prossimo State of Play: la futura presentazione sarà a settembre?

Durante l'ultimo podcast Spawnwave, il noto insider NateTheHate è apparso per parlare di Little Devil Inside, uno dei prossimi indie game in arrivo su console e PC, ma anche per svelare in anteprima l'arrivo di un nuovo State of Play.

Secondo le sue fonti, Sony potrebbe tenere una nuova presentazione a settembre, ovvero nelle prossime settimane. Naturalmente, non abbiamo prove a sostegno della sua tesi e il curriculum di NateTheHate contiene sia delle previsioni azzeccate (gli ultimi Direct di Nintendo), sia dei grandi errori (Switch Pro 4K/60fps), quindi siamo generalmente dubbiosi sulla possibilità.

Tuttavia, se ci mettiamo ad analizzare il panorama PlayStation dei prossimi mesi, un nuovo State of Play settembrino non è da escludere: Sony potrebbe sfruttare l'occasione per mostrare nuovi trailer e gameplay dei titoli di prossima uscita e ce ne sono davvero tanti.

Abbiamo, ad esempio, Tales of Arise il 10 settembre, Deathloop il 14 settembre, Kena: Bridge of Spirits il prossimo 21 settembre, la Director's Cut di Death Stranding e Lost Judgment il 24 settembre.

Tutti questi giochi potrebbero ricevere un final trailer o un trailer di lancio durante uno State of Play, il modo migliore per metterli in mostra prima di lanciarli sul mercato.

Kojima stesso ha assicurato di essere al lavoro sul trailer finale di Death Stranding Director's Cut: può Sony lasciarsi sfuggire l'occasione?

Infine, siamo ancora a corto di notizie su God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, previsti per il 2022, quindi uno State of Play imminente è decisamente giustificabile.

Ovviamente, queste sono solo teorie e la parola finale spetta solo a Sony. Resteremo in attesa di ulteriori annunci, nel frattempo voi cosa ne pensate?

Secondo voi settembre è il momento giusto per uno State of Play, oppure dovremo aspettare ancora un bel po'?

Fonte: Reddit