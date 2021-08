The Ascent, una nuova patch per risolvere i problemi di performance su tutte le piattaforme

Gli sviluppatori di Neon Giant, responsabili del RPG The Ascent, hanno pubblicato poco fa una speciale patch destinata a risolvere i principali problemi di performance tutt'ora presenti sulle varie piattaforme.

In questo momento, l'aggiornamento è disponibile per la versione Steam, mentre per le versioni Xbox e Windows Store (inclusa l'edizione Game Pass), bisogna ancora aspettare l'esito del processo di approvazione.

Si tratta di un update molto atteso dai fan, specialmente su Windows Store, considerando che l'aggiornamento precedente non solo non aveva risolto i problemi di performance pre-esistenti, ma ne aveva peggiorato ulteriormente la stabilità, introducendo stuttering, cali di frame e molto altro.

Con il nuovo aggiornamento, dovremmo assistere ad una riduzione dello stuttering, un miglioramento dei tempi di caricamento e a diversi fix per i bug ancora presenti, specialmente quel famoso problema riscontrato da pochi sfortunati, i quali si sono visti cancellare l'intero inventario da un giorno all'altro.

A questo indirizzo, potete dare un'occhiata al changelog completo dell'update e scoprire se sono stati risolti dei problemi che avete riscontrato in prima persona.

Per il momento, l'aggiornamento su Steam non sembra aver creato problemi, ma i veri risultati si avranno una volta disponibile per la versione Windows Store/Game Pass PC, attualmente quella messa peggio di tutte.

Con le patch precedenti, abbiamo dovuto attendere all'incirca due settimane, dal lancio dell'aggiornamento su Steam al suo approdo su Xbox e Windows Store, quindi se state aspettando con ansia l'update, non vi resta che aspettare ancora qualche giorno.

Fonte: Eurogamer