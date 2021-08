Xbox, un ingegnere Microsoft ha aiutato un fan a sistemare la sua Gamerpic dell'era Xbox 360

Grazie ad un tweet diventato virale, un giocatore Xbox di vecchia data ha potuto salvare il suo amato avatar dell'era Xbox 360 e portarlo in alta definizione sulle nuove console. Qualcosa che non sarebbe stato possibile se non grazie all'altruismo di un ingegnere Xbox.

Cosa è successo di preciso? L'utente Twitter Noukon ha raccontato su Twitter di aver acquistato, anni fa, una Gamerpic per Xbox 360, un fantasmino di Pac-Man, pagandolo 80 Xbox Points (e qui potete capire di quanti anni fa stiamo parlando).

Dal 2006, quella piccola icona è stata il suo avatar preferito, ma con il passare degli anni e con l'avvento delle nuove console, l'interfaccia utente degli apparecchi Xbox è diventata sempre più elaborata, con icone in alta definizione.

L'avatar di Noukon, purtroppo, non scalava nelle nuove IU e considerando che gli avatar Xbox 360 erano 72x72 pixel...potete immaginare il risultato:

With each passing generation, Xbox tries to shame my Pac-Man ghost avatar by shrinking it ever smaller and smaller. I will not yield. I bought this gamerpic for 80 Xbox Points in 2006, and I'll be fucked if it won't remain the best dollar I've ever spent until the seas boil over pic.twitter.com/Ji5ttoUVjh — Gabriel Roland (@noukon) August 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nonostante la chiara necessità di mettersi un avatar migliore, Noukon non ha voluto cedere: continuerà ad avere quell'avatar, a prescindere da quanto microscopico potrebbe diventare in futuro.

Intrigata da tanta passione, un ingegnere Xbox, Eden Marie, ha deciso di intervenire e di risolvere il problema personalmente: sarebbe riuscita ad ottimizzare quell'avatar a dimensioni opportune.

Listen, I can't promise anything, but I'm going to make it my personal mission to fix this https://t.co/o1zYjBBHSd — Eden Marie (@neonepiphany) August 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'intero processo è stato registrato in una serie di Tweet, dall'acquisto dell'avatar originale (ora venduto in un pacchetto immagini a 2.38 dollari), fino all'analisi e alla risoluzione del problema.

It's a lot of fun, and sometimes, you even learn something new, like... apparently 360 gamerpics supported transparency all along?



SURPRISE



Anyway, what do you think, @noukon? Feel better about that dollar? pic.twitter.com/zxQx7SmHJw — Eden Marie (@neonepiphany) August 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il risultato finale è decisamente migliore di quel minuscolo affare presente in origine: ora il fantasmino riempie interamente il cerchio degli avatar recenti e, dato che in origine le Gamerpic Xbox 360 erano quadrate, si è optato per renderlo leggermente più piccolo (per evitare di tagliarlo) e riempire il vuoto con la stessa immagine più grande e sfocata, per un effetto niente male.

Un buon lavoro, reso più semplice dal fatto che gli avatar 360 in PNG supportavano la trasparenza, cosa che nemmeno Marie conosceva prima di oggi.

E voi? Avete anche voi un avatar antico che vi trascinate da anni, nonostante le moderne IU li rendano microscopici?

Fonte: IGN