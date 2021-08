Aliens: Fireteam Elite debutta al primo posto nella classifica di vendite UK

Aliens: Fireteam Elite di Focus Home Interactive occupa il primo posto nella classifica di vendite in UK, diventando il primo titolo di Focus alla posizione numero 1 in tre anni.

Il titolo ha venduto meglio su PS5 (42% delle vendite), seguito da Xbox Series S/X (31%) e poi PS4 (27%).

Il gioco ha venduto più del doppio di Mario Kart 8: Deluxe, che si trova al secondo posto. Mario Kart in realtà è salito di due posizioni in classifica nonostante un calo delle vendite del 6% su base settimanale.

Il numero 1 della scorsa settimana, Ghost of Tsushima: Director's Cut di Sony, scende dalla posizione numero 1 alla numero 9 dopo un calo delle vendite del 50% su base settimanale. In effetti, le grandi esclusive per PS5 sono diminuite di circa il 50% nelle vendite settimana dopo settimana, tra cui Spider-Man: Miles Morales (dalla n. 3 alla n. 5) e Ratchet & Clank: Rift Apart (dalla n. 2 alla n. .12). Questi giochi saltano su e giù per le classifiche a seconda della disponibilità di PS5.

Ci sono altri nuovi giochi nelle classifiche. No More Heroes 3 è arrivato alla posizione numero 16. Il gioco avrà probabilmente avuto prestazioni migliori contando la versione digitale.

Ecco la top ten di GfK per la settimana terminata il 28 agosto 2021:

Aliens: Fireteam Elite Mario Kart 8: Deluxe Minecraft Grand Theft Auto 5 Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Marvel's Avengers Ghost of Tsushima: Director's Cut The Last of Us: Part 2

Fonte: Gamesindustry.biz.