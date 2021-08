Aragami 2, lo stealth ispirato a Tenchu e Dishonored a tutta personalizzazione con 11 set di armature

In un nuovo post su Steam, gli sviluppatori Lince Works hanno delineato tutti i diversi modi per la personalizzazione del personaggio di Aragami 2, titolo di prossima uscita in cui i giocatori possono plasmare i loro assassini come vogliono.

Fin dall'inizio, all'interno dell'editor del personaggio, ci saranno 11 diversi set di armature, divisi per testa e petto, oltre a pantaloni e armi. Questo vi permette di mescolare e abbinare diversi kit per creare un look unico. I giocatori possono anche dipingere ogni pezzo scegliendo il colore preferito attraverso un'ampia varietà di colori. Poiché questi kit da soli non forniscono statistiche o vantaggi di gioco, chiunque può creare l'aspetto che desidera.

Ma l'armatura non è solo cosmetica: può anche essere equipaggiata con rune, i cui progetti potranno essere ottenuti dal fabbro. Ogni pezzo di armatura può contenere una runa e, di nuovo, il gioco lascerà ampia libertà di personalizzazione.

Vi ricordiamo che Aragami 2 sarà disponibile dal 17 settembre su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco arriverà anche al day one su Xbox Game Pass.

