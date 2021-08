Battlefield 2042 si avvicina e la beta compare su PlayStation Store e Microsoft Store

Battlefield 2042 sarà lanciato tra poco più di due mesi e lo shooter di DICE è sembrato abbastanza promettente finora.

Prima del suo lancio, i giocatori molto probabilmente avranno la possibilità di provarlo attraverso una open beta, ma non sappiamo quando sarà disponibile questa fase.

Ebbene, forse l'open beta potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Come notato da @PlayStationSize e @Okami13_ su Twitter, i file per l'accesso alla beta di Battlefield 2042 sono apparsi sia su PlayStation Store che su Microsoft Store.

? Attention :



? Beta Early Access Available For All Platforms , i say PS4 & PS5 Because in PSN Store listed with this name



? Still Data Not Added , Only Name , After Data Added i Reveal Icon-Background-Size — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 28, 2021

Now on the Microsoft Store.https://t.co/II3CgNlAOF — Okami Games (@Okami13_) August 29, 2021

EA ha precedentemente confermato che ci sarà una beta per il gioco in vista del suo lancio, ma non è stato comunicato nulla di ufficiale su quando sarà disponibile. Tuttavia, con i file dell'accesso anticipato comparsi sugli store console, sembra probabile che la beta possa iniziare presto.

Battlefield 2042 arriverà il 22 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

