Cyberpunk 2077: alcuni modder sarebbero stati assunti da CD Projekt RED

Uno dei giochi più attesi del 2020 è stato sicuramente Cyberpunk 2077. Tuttavia, quando il gioco è uscito, i fan hanno dovuto farsi strada nel gioco tra bug e problemi di prestazione. Da quel momento i giocatori hanno riversato la loro rabbia sul team di sviluppo polacco e ciò ha portato ad una serie di patch correttive che continuano ad essere pubblicate tuttora, a distanza di diversi mesi.

Anche se gli ultimi aggiornamenti hanno risolto diversi problemi, con la patch 1.3 che ha portato anche ad alcuni piccoli DLC, il gioco ha bisogno ancora di grande lavoro. Ora però sembra che in aiuto a CD Projekt RED siano arrivati...dei modder che, grazie alle loro mod, sono riusciti a rendere il titolo molto più interessante.

Secondo un video pubblicato dal canale YouTube JuiceHead, i modder assunti si concentreranno sul backend di Cyberpunk 2077 e del supporto per le mod. Ciò dovrebbe quindi consentire una maggiore libertà creativa per i giocatori. Le mod potrebbero quindi aggiungere aspetti molto interessanti al gioco, come oggetti, skill e missioni.

Per adesso da CD Projekt RED non c'è ancora la conferma ufficiale, pertanto dobbiamo parlare ancora di rumor. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Fonte: Gameranx