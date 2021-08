Dead Space: presentazione in live stream domani!

Domani sarà un giorno importante, non solo perché si conclude agosto segnando un po' la fine delle vacanze, non solo perché vedremo il Remake di Dead Space targato Motive Studio, ma perché vedremo un gioco interamente sviluppato per la nuova generazione di console. Di questi tempi, non è una cosa da poco.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.



Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9 — Dead Space (@deadspace) August 30, 2021

Alle 19:00 ora italiana dunque, Dead Space si mostrerà sul canale Twitch di Motive Studio, in modi che ancora sono sconosciuti, visto che il team di sviluppo si è limitata solo a comunicare l'evento sul suo profilo Twitter. Potrebbe essere un ottimo modo di comunicare la data di uscita ma vederne solo il gameplay potrebbe comunque accontentare tutti.

Ricordiamo che questo è il totale rifacimento di Dead Space, uscito nel 2008 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, divenuto immediatamente un cult. Le sue meccaniche innovative e soprattutto l'atmosfera claustrofobica in grado di tenere il giocatore costantemente sotto tensione, fanno di questo titolo uno dei capolavori dell'horror. Questo è il motivo della tanta attesa, e domani saremo qui a raccontarvelo.