Disco Elysium - The Final Cut per Xbox One, Xbox Series X/S e Switch ha una data di uscita ufficiale?

Disco Elysium - The Final Cut è già arrivato su PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia (oltre che su PC). Tuttavia per quanto riguarda le console Xbox e Nintendo Switch, il team di sviluppo aveva annunciato la data di uscita con un generico "estate 2021".

Ora sembra che ci sia una data ufficiale: il sito di rating PEGI ha valutato Disco Elysium The Final Cut per queste tre nuove piattaforme. In base alla valutazione, possiamo aspettarci che il gioco venga lanciato presto, o almeno che venga annunciato l'uscita nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dall'insider IdleSloth che ha fatto uno screenshot della pagina, Disco Elysium - The Final Cut dovrebbe arrivare proprio oggi. Non ci resta quindi che attendere ZA/UM ed un suo annuncio. Di seguito potete dare uno sguardo all'immagine pubblicata su Twitter dall'insider.

(Leaked) Disco Elysium PEGI rated for Xbox One, Xbox Series X|S and Switch ?



Source:https://t.co/hjfN9Qtv8a pic.twitter.com/CdoQZAjqvl — Idle Sloth (@IdleSloth84) August 30, 2021

Ovviamente per adesso stiamo parlando di leak: il team di sviluppo non ha ancora infatti dichiarato nulla a riguardo. Vi ricordiamo che Disco Elysium è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.

