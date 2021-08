Elden Ring: il testo in-game non è stato scritto da George R.R. Martin

I giochi FromSoftware sono noti per i loro mondi e la loro costruzione, ma l'imminente Elden Ring sta cercando di andare ancora oltre, con il suo mondo e la sua lore creati da George RR Martin, che a quanto pare ha terminato il suo lavoro sul gioco anni fa.

Come ci si potrebbe aspettare, sebbene il materiale di Martin sia ovviamente la base per il mondo e la storia del gioco, l'effettiva scrittura in-game è stata realizzata dal director Hidetaka Miyazaki.

Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha dichiarato in una recente intervista con IGN che i dialoghi degli NPC e altri testi di gioco sono stati scritti da Miyazaki.

Kitao ha anche affermato che la storia di Elden Ring sarà raccontata in modo simile ad altri giochi dello sviluppatore. "La storia è raccontata in frammenti e non abbiamo cambiato il nostro principio di fornire un mondo e una narrazione che il giocatore possa interpretare da solo", ha detto.

Un sacco di nuovi dettagli su Elden Ring sono emersi di recente in una tornata di anteprime. Ad esempio, abbiamo appreso nuove informazioni sul viaggio rapido e i finali multipli.

Elden Ring verrà lanciato il 21 gennaio 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.