Game Boy Advance riceverà un nuovo gioco dopo 13 anni? Il finanziamento su Kickstarter è un successo

Normalmente, ci vuole tempo prima che un nuovo gioco per Game Boy Advance, o qualsiasi altro gioco in particolare, raggiunga il suo obiettivo di finanziamento su Kickstarter. Tuttavia, gli sviluppatori di un nuovo gioco intitolato Goodboy Galaxy ha raggiunto il suo obiettivo in meno di 24 ore.

Gli sviluppatori di Goodboy Galaxy hanno attivato la campagna il 28 agosto, cercando un finanziamento di 18.000 euro. Poche ore dopo tuttavia, la campagna su Kickstarter aveva già raccolto 58.000 euro. Un successo incredibile che fa capire quanto i fan abbiano accolto calorosamente la proposta di sviluppare un nuovo gioco per una console che a quanto pare non è stata dimenticata.

Nel trailer pubblicato dagli sviluppatori, Nicol e Jeremy Clarke, Goodboy Galaxy è simile a Metroid ma con una grafica che tende maggiormente ad essere più adorabile. Gli sviluppatori hanno anche affermato che rilasceranno Goodboy Galaxy come "prodotto aftermarket", il che significa che non tenteranno di affiliarsi con Nintendo.

Se non possedete un Game Boy Advance state tranquilli: il team di sviluppo afferma che il gioco arriverà anche su PC e Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer