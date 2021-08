GTA 6 quando esce? Un fan stanco di attendere il reveal invade uno show TV tedesco!

Un superfan di Grand Theft Auto ha preso d'assalto il palco di un popolare game show tedesco dicendo al presentatore di chiedere quando uscirà GTA 6!

Schlag den Star è un quiz televisivo tedesco che va in onda in diretta il sabato sera. Questa settimana, un membro del pubblico che si identifica come "Taser" è salito sul palco mentre il presentatore stava chiacchierando con una concorrente, dicendo che vorrebbe sapere dove diavolo si trova GTA 6. "Sto ancora aspettando GTA 6 da otto anni", afferma Taser. Il conduttore, il comico tedesco Elton, risponde a Taser dicendo che non ha idea di quando uscirà GTA 6 e che non dipende da lui.

Elton ha esperienza sia come presentatore che come doppiatore. La sua voce può essere ascoltata nella versione tedesca di Halo 3, il che potrebbe spiegare perché Taser pensava di avere alcune informazioni privilegiate sul prossimo Grand Theft Auto.

"GTA 6 è un gioco per computer, vero?" chiede la concorrente. "Esattamente!" dice Taser prima di riportare la sua attenzione su Elton e chiedere che si rivolga alla telecamera - e presumibilmente a Rockstar Games - con la domanda più importante del mondo: dov'è GTA 6?

Alla fine Taser è stato scortato fuori dal palco dalla sicurezza. Poco prima che lo show tornasse "alla normalità", il presentatore Elton si è chiesto se fosse stato pagato da Take-Two per correre sul palco, forse come una sorta di trovata pubblicitaria.

Fonte: Thegamer.