Hideo Kojima supporta la modalità foto nei giochi perché crede migliori le abilità fotografiche

Essendo noto come una delle menti più fantasiose nell'industria dei videogiochi, Hideo Kojima è un uomo che apprezza la creatività e i risultati artistici, in particolare film e musica. Come director di successi popolari come il franchise di Metal Gear Solid, Death Stranding e il tristemente di breve durata P.T., Kojima ha recentemente dichiarato che continuerà a creare fino a quando il suo cervello non perderà i suoi "poteri creativi".

Un'altra cosa a cui lo sviluppatore è appassionato sono le modalità fotografiche in-game, che si sono fatte strada in molti giochi. Pertanto, attraverso Twitter Kojima ha dichiarato il suo "amore" per questa modalità. Mentre alcune persone potrebbero non apprezzare la modalità foto di un gioco, Kojima crede che sia qualcosa che può aiutare a migliorare le abilità fotografiche del mondo reale.

L'esperienza di scattare foto in un gioco ha il potenziale per tradursi in una vera fotocamera o smartphone. Dato che il suo gioco Death Stranding ha introdotto una modalità foto in un aggiornamento all'inizio dello scorso anno, è comprensibile che avrebbe difeso il suo utilizzo. Hideo Kojima afferma che, con il tempo, le abilità miglioreranno se i giocatori continueranno a scattare foto virtuali nel gioco, perfezionando cose come composizione, layout e messa a fuoco.

2/2

Most importantly, you will know what you want to photograph. After that, the in-game experience will surely come in handy when you shoot with a real camera or smartphone. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sempre per rimanere in tema: sapete che Norman Reedus ha stuzzicato i fan confermando la presenza di Death Stranding 2?

Fonte: Gamespot