Jak and Daxter non avrà un sequel e Naughty Dog spiega perché

Anche se Naughty Dog è diventato più noto negli ultimi anni per il suo lavoro sui franchise di Uncharted e The Last of Us, i fan di lunga data dello studio hanno continuato a nutrire la speranza che un giorno lo sviluppatore cercherà di tornare alle sue radici creando un altro capitolo della serie Jak and Daxter. Nonostante la persistente speranza di molti fan, tuttavia, i responsabili di Naughty Dog hanno ora spiegato perché è improbabile che lo studio torni mai a questo o comunque ai franchise del passato.

In una recente intervista con Game Informer, i co-presidenti di Naughty, Dog Evan Wells e Neil Druckmann hanno parlato dell'idea di tornare ad alcune delle IP su cui lo studio lavorava anni prima. Sebbene entrambi i dirigenti abbiano riconosciuto di nutrire ancora molto amore per le proprietà dello studio del passato, il motivo per cui non hanno creato nuovi capitoli si riduce semplicemente ai limiti di tempo. "Se avessimo risorse e tempo infiniti sarebbe super divertente farlo. Guardi cosa sta facendo Insomniac con Ratchet & Clank ed è eccitante. È fantastico", ha detto Wells dell'idea di creare potenzialmente un altro capitolo di Jak and Dazter. "Siamo solo limitati nel tempo, sai, ho 48 anni e quanti altri giochi riuscirò ancora a fare?".

Druckmann è d'accordo con questa dichiarazione e ha detto che l'idea di tornare ad alcune delle IP più vecchie di Naughty Dog è qualcosa che è stato considerato in passato. "Una volta terminato un progetto, trascorriamo un po' di tempo intrattenendo ogni sorta di direzioni diverse, sia che si tratti di qualcosa di nuovo o di un vecchio franchise. Ci prendiamo davvero il nostro tempo, e se se dovessi vedere le nostre cartelle di concept art vedresti concetti inutilizzati. Poi guardiamo tutto e ci chiediamo cosa ci entusiasma? Qual è qualcosa che ci sfiderà e ci spingerà, e spingerà il medium al limite dei giochi? Dobbiamo trovare l'ispirazione più importante per portare avanti anni di produzione".

Sebbene Wells e Druckmann non abbiano mai completamente respinto l'idea di realizzare un altro gioco di Jak and Daxter, a questo punto, sembra che lo studio sia più concentrato sullo spingere il più possibile in avanti il ​​medium dei videogiochi.

A proposito: sul fronte delle prossime IP, Naughty Dog è alla ricerca di personale per il suo primo titolo multiplayer standalone.

Fonte: Gameranx