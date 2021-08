Metal Gear Solid tornerà prima o poi? Un veterano della serie al lavoro su un gioco di Konami non ancora annunciato

La poca presenza di Konami nell'industria dei giochi in questi ultimi anni è stata "deprimente" per tutti i fan delle sue amate proprietà, ma più recentemente sono comparsi diversi leak e voci che hanno suggerito il ritorno di alcune IP.

Molte (se non la maggior parte) di queste dovrebbero essere realizzate da sviluppatori esterni, quindi cosa sta effettivamente succedendo con i team di sviluppo interni di Konami?

È interessante notare che Ikuya Nakamura, un veterano della compagnia che è stato coinvolto praticamente in tutti i titoli di Metal Gear Solid in una serie di ruoli diversi, ha menzionato nella sua biografia su Twitter che sta attualmente lavorando a un nuovo gioco non annunciato (via Reddit).

Secondo la sua biografia, Nakamura ricopre i ruoli di writer e designer. L'ultimo gioco di Nakamura è stato Metal Gear Survive, quindi sarà interessante vedere a cosa sta lavorando lo sviluppatore.

Alcuni rumor hanno suggerito che un revival di Metal Gear Solid sarebbe in sviluppo, con Konami che sta pianificando di concedere in licenza alcune delle sue più grandi IP. Le indiscrezioni hanno anche fortemente suggerito che sono in lavorazione diversi nuovi giochi di Silent Hill, uno dei quali potrebbe essere sviluppato dallo studio di The Medium e Layers of Fear, Bloober Team.

Fonte: Gamingbolt.