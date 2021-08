No More Heroes, il creatore disponibile a lavorare con Marvel su un gioco di Deadpool

Goichi Suda, meglio conosciuto come Suda 51, è il capo dello studio Grasshopper Manufacture, responsabile di opere come l'acclamato No More Heroes. Ora, dopo il lancio ufficiale del terzo capitolo, Suda ha parlato pubblicamente del futuro, sia del franchise No More Heroes che del suo stesso studio, affermando di essere pronto a collaborare con Marvel per creare un gioco dedicato a Deadpool.

Durante una diretta streaming, Suda 51 ha dichiarato: "In termini di cose che mi piacerebbe fare, mi piacerebbe anche lavorare con la Marvel su un gioco di Shatterstar o Deadpool, qualcosa di simile a quello di Grasshopper. Forse un titolo Quicksilver di qualche tipo. Quindi, Marvel, sai chi chiamare".

Oltre a questa dichiarazione il director di No More Heroes ha affermato che lo studio sta lavorando a tre nuove IP. "Abbiamo già molti prodotti in fase di sviluppo e nei prossimi 10 anni abbiamo tre IP originali su cui stiamo lavorando e che abbiamo già pianificato". Uno di questi progetti potrebbe essere appunto Hotel Barcelona, un titolo horror annunciato anni fa e che verrà sviluppato assieme a Swery65.

Suda51 parla anche del futuro di No More Heroes che resta comunque incerto poiché l'IP è nelle mani di Marvelous. La scorsa settimana infatti, all'uscita di No More Heroes III il creatore aveva affermato la fine della storia di Travis Touchdown, almeno per adesso.

