Rainbow Six Siege accoglie Leon S. Kennedy di Resident Evil

Rainbow Six Siege e il franchise di Resident Evil si sono finalmente incontrati. Lo sparatutto tattico e l'iconica serie survival horror hanno già unito le forze, aggiungendo costumi che fanno riferimento a Resident Evil. Ora, dopo aver annunciato la prossima fase della collaborazione alla metà di agosto, l'iconico membro del "Dipartimento di polizia di Raccoon City" è stato aggiunto al gioco.

Leon S. Kennedy è diventato uno dei volti più riconoscibili del franchise di Resident Evil sin dalla sua prima apparizione in Resident Evil 2 nel 1998. In un recente aggiornamento, il look di Leon di Resident Evil 4 è stato aggiunto a Rainbow Six Siege come skin per un operatore già esistente, Lion. L'outfit include diverse skin per armi, inclusa una che si abbina all'aspetto dell'iconico coltello del survival horror. Anche il drone di Lion riceverà una skin unica come parte della collaborazione.

Rainbow Six Siege ha visto molti crossover, aggiungendo skin ispirate a personaggi iconici nei quasi sei anni dall'uscita del gioco. Lo sparatutto tattico ha visto anche una collaborazione con Rick e Morty all'inizio di quest'anno.

Resident Evil è diventata senza dubbio la serie più riconoscibile nel genere horror e, come tale, ci sono state altre collaborazioni. Il popolare gioco horror multiplayer Dead by Daylight ha ricevuto una mappa del dipartimento di polizia di Raccoon City quest'anno per celebrare il 25° anniversario dell'iconico franchise. Il crossover tra Rainbow Six Siege e Resident Evil è solo l'ultima delle collaborazioni.

Rainbow Six Siege è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.